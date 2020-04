Contro la pandemia "prudenza e obbedienza alle disposizioni", dice il Papa (Di martedì 28 aprile 2020) "In questo tempo nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e dell'obbedienza alle disposizioni perché la pandemia non torni". Così Papa Francesco introducendo la messa a Casa Santa Marta. Le parole del Pontefice arrivano nel bel mezzo della bufera sollevata dalla Cei dopo che le nuove disposizioni contenute nel Dpcm riaprono ai funerali (con un massimo di 15 persone) ma non alla celebrazione della messa. "Non possiamo accettare di vedere compromesso l'esercizio della libertà di culto, la fede deve potersi nutrire alla vita sacramentale", aveva dichiarato la Cei in una nota diffusa domenica sera. "Dopo queste settimane di negoziato che hanno visto la Cei presentare orientamenti e protocolli con cui ... Leggi su agi Olimpiadi a Tokyo a rischio anche nel 2021 : "Se la pandemia non sarà sotto controllo annulleremo i giochi"

Ogni giorno tutti i Paesi d’Europa (e non solo) comunicano i bollettini ufficiali con contagi e decessi. Ma, in particolare sul numero di vittime, quanto sono davvero attendibili Italia, Spagna, Regno ...

Il Papa, a Santa Marta, invita alla "prudenza" e alla "obbedienza" alle disposizioni perché non torni la pandemia. "In questo tempo nel quale si incomincia ad avere disposizione per uscire dalla quara ...

