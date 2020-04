Conte parla a Genova, le sue parole: “Finito il nuovo ponte, è luce per l’intero Paese” (Di martedì 28 aprile 2020) Dopo la tragedia la luce, anche in un periodo dove il buio domina il mondo. “Genova un esempio per l’Italia intera”. Ad affermarlo è il premier Giuseppe Conte presente in città per annunciare la fine del progetto nato dopo il crollo del ponte Morandi e per annunciare la nascita del nuovo ponte. Simbolo di speranza per il Paese intero. “Dopo poche ore dalla tragedia ero qui e dissi che Genova non sarebbe stata lasciata sola – ha detto Conte da Genova – Quindi la mia presenza qui è doverosa. Siamo consapevoli che questa tragedia non sarà completamente rimarginata perché ci sono state 43 vittime che non possiamo dimenticare. Traiamo esperienza da questa tragedia, affinché non si ripeta”. “Da Genova parta la luce” “C’è un progetto reale che sta giungendo a completamento – ... Leggi su italiasera Proteste contro Conte - la replica del premier : «Avrei dovuto parlare un linguaggio più diretto»

Ultimato a mezzogiorno il ponte di Genova Conte: «Il cantiere dell'Italia che si rialza»

Ultimato, a mezzogiorno in punto di martedì 28 aprile, il varo della diciannovesima campata d’acciaio del nuovo viadotto di Genova: ora il tracciato del nuovo ponte è completato, è lungo 1067 metri. S ...

