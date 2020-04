“Conte ha detto sì al Mes”. Indiscrezione-bomba in arrivo da Bruxelles (Di martedì 28 aprile 2020) “Ha detto sì, ma non sa come dirlo agli italiani”. L’Indiscrezione-bomba sul Mes arriva da Bruxelles e la riporta l’informatissimo sito di informazione Dagospia, secondo cui il premier Conte avrebbe già dato il via libera. Il suo problema, adesso, sarebbe come dirlo a tutti coloro, gli italiani, a cui aveva giurato che mai e poi mai avrebbe accettato il Mes. Neanche quello light, che dovrebbe girare all’Italia circa 36 miliardi di euro. Conte ostaggio delle sue promesse “Il bla-bla si può interrompere, le supercazzole del sabato sera ormai non funzionano più: Conte ha detto sì al Mes, deve solo decidere quando e come comunicarlo al paese senza fare la figura del cazzaro con pochette, quello che sentenziava lo scorso 10 aprile: “L’Italia non ne ha bisogno”. Dagospia cita Gualtieri e Conte, che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 aprile 2020) “Hasì, ma non sa come dirlo agli italiani”. L’sul Mes arriva dae la riporta l’informatissimo sito di informazione Dagospia, secondo cui il premier Conte avrebbe già dato il via libera. Il suo problema, adesso, sarebbe come dirlo a tutti coloro, gli italiani, a cui aveva giurato che mai e poi mai avrebbe accettato il Mes. Neanche quello light, che dovrebbe girare all’Italia circa 36 miliardi di euro. Conte ostaggio delle sue promesse “Il bla-bla si può interrompere, le supercazzole del sabato sera ormai non funzionano più: Conte hasì al Mes, deve solo decidere quando e come comunicarlo al paese senza fare la figura del cazzaro con pochette, quello che sentenziava lo scorso 10 aprile: “L’Italia non ne ha bisogno”. Dagospia cita Gualtieri e Conte, che ...

