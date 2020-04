Conte fa infuriare l' imam | Discrimina le religioni | non dialoga coi musulmani

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 28 aprile 2020) Federico Garau L'Pallavicini contrario all'esclusione della libertà di celebrazione del culto dalla Fase 2: "Scelta politica. Si crea unazione di priorità per la società civile italiana" Si avvicina il periodo del ramadan per i, circa 2 milioni quelli presenti sul territorio nazionale, e la comunità islamica si prepara ad attenderlo dovendo tenere in considerazione tutte le problematiche connesse al lockdown: ed è proprio questa prospettiva, legata anche alla parziale riapertura prevista nella "Fase 2" che ha escluso chiese e luoghi di culto, che dà spunto ad una riflessione polemica da parte dell'Yahya Pallavicini. Il presidente della Comunità religiosa islamica italiana (Coreis) nonchèdella moschea Al Wahid di Milano, ha raccontato ad AdnKronos le sue impressioni a caldo sulla ...