CONTE DOPO LITE A BERGAMO SI INFURIA CON CASALINO Ma il portavoce era a fare spesa

ShooterHatesYou : Conte: Fase 2! Italiani: Ok però stavolta chiarezza, va bene? Non facciamo come l'altra volta. Conte: Si potranno… - Rinaldi_euro : Ma le “task force” non dispongono di calendari? Conte ha detto che i parrucchieri riapriranno il 1 giugno, ma è lun… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Salvini e Renzi sparano sulle restrizioni dopo il 4 maggio. Ma, per Demopolis, l’81% degli ital… - Simona53313767 : RT @chiaralucetw: #pontedigenova è vietato fare assembramenti ma se devi fare la claque al comizietto del premier #Conte tutto è consentito… - marco_marcangio : RT @DavideFalchieri: Dopo la richiesta di Conte alle banche, è spuntata una nuova categoria su you porn -

