Conte: "Alle banche chiedo un atto d'amore" (Di martedì 28 aprile 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante la sua visita a Lodi, ha chiesto Alle banche “un atto d’amore”, cioè “facciano un grande sforzo per erogare liquidità Alle imprese che hanno bisogno. Venite incontro a queste richieste”. Un atto necessario, visto che sulle riaperture “non possiamo fare di più” rispetto a quanto previsto dal nuovo dpcm sulla fase 2.“Abbiamo fatto qualche passettino in avanti, per qualcuno non è sufficiente”, continua il premier. “Sono il primo che vorrebbe Allentare le misure però per adesso dobbiamo ancora procedere così”, perché “Il rischio di contagio di ritorno o riesplosione dei focolai è molto concreto”. Conte ha promesso che continuerà a vigilare sull’applicazione del dl liquidità: ... Leggi su huffingtonpost Premier Conte da Lodi : "Delusi dalle riaperture? Il nostro obiettivo rimane la tutela della salute"

Coronavirus : Conte - ‘da 4 maggio più occasioni contagio - non possiamo allentare’

Ultime Notizie dalla rete : Conte Alle Stasera parla Conte alle 20.20: nuovo Dpcm, R0 e terapie intensive Corriere della Sera Galli (infettivologo): «In chiesa stessi rischi come allo stadio, non si può consentire ora libertà di culto»

«La messa, seppur distanziata, crea momenti di concentrazione di persone che non possono essere paragonati per la qualità dell’esigenza a una partita di calcio o un concerto. Ma come qualità del peric ...

Il turismo in Italia la vera incognita post pandemia?

E quindi i conti delle imprese che operano in questo settore vengono fatti alla fine dell ... avranno dei grossi dubbi in vista della prossima stagione che è ormai alle porte. Pensiamo per esempio ...

