Conte a Lodi, ‘Abbiamo preso decisioni coraggiose’. Poi l’appello alle banche: ‘Chiedo un atto di amore’ (Di martedì 28 aprile 2020) Giuseppe Conte a Lodi, “Non possiamo permetterci di procedere con avventatezza, mi dispiace per chi è rimasto deluso”. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Lodi. Prosegue la visita di Conte al Nord, nelle zone più colpite dal coronavirus, e da Lodi si appella alle banche e agli italiani. Il Presidente del Consiglio ha fatto sapere che per quanto riguarda la fase 2 il governo non avrebbe potuto fare di più. Conte a Lodi, “Non possiamo permetterci di procedere con avventatezza” Da Lodi il Presidente del Consiglio si è detto dispiaciuto per le persone che si aspettavano un inizio di fase due più coraggioso, ma ha fatto sapere che alle luce delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, sarebbe stato impossibile fare di più. “Non possiamo permetterci adesso di procedere con avventatezza e ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Conte a Lodi : “Non possiamo riaprire di più. Il rischio contagio di ritorno è concreto. Renzi? C’è libertà di pensiero”

Premier Conte da Lodi : "Delusi dalle riaperture? Il nostro obiettivo rimane la tutela della salute"

