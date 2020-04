Conte a Bergamo sulla mancata zona rossa: “Abbiamo deciso con esperti, contagio era già diffuso” | VIDEO (Di martedì 28 aprile 2020) Conte a Bergamo sulla mancata zona rossa: “Abbiamo deciso con esperti, contagio era già diffuso” Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri ha visitato per la prima volta dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus la Lombardia, recandosi a Milano, dove ha fatto visita alla Prefettura e ha tenuto una serie di vertici. Poi si è diretto a Bergamo arrivando in Prefettura intorno alle 23. Lì, richiamato dai cronisti, ha risposto ad alcune domande, incluse quelle sulla mancata istituzione della zona rossa a Nembro e Alzano lombardo, a proposito della quale aveva inviato un chiarimento a TPI. Di fronte all’insistenza delle domande si spazientisce: “Quando governerà lei, scriverà lei i decreti”, risponde a una giornalista. “Presidente, non trova paradossale che proprio in Lombardia, epicentro della ... Leggi su tpi Coronavirus - Conte in visita a Bergamo : “Siamo tutti lombardi”

