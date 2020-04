Contagiati da coronavirus in Italia: malati, morti, guariti. I numeri aggiornati a oggi, oltre 201mila casi positivi (Di martedì 28 aprile 2020) Di seguito il bollettino con l’aggiornamento sul numero di Contagiati, morti, guariti da coronavirus in Italia. Il numero totale di positivi in Italia, da quando è iniziata l’emergenza, è di 199.414 che sono così ripartiti: 105.813 ammalati, 66.624 guariti, 26.977 morti. Di seguito il quadro dettagliato. BOLLETTINO Contagiati DA coronavirus IN Italia (28 aprile): TOTALE CONTAGI IN Italia (dall’inizio dell’emergenza): 201.505 (oggi aumento di 2.091): 105.205 ammalati, 68.941 guariti, 27.359 morti TOTALE malati: 105.205 (oggi calo di 608) di cui: 1.863 in terapia intensiva, 19.723 ricoverati con sintomi, 83.619 in isolamento domiciliare TOTALE morti: 27.359 (oggi aumento di 382) TOTALE guariti: 68.941 (oggi aumento di 2.317) stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi ... Leggi su oasport Pio Albergo Trivulzio/ Coronavirus - tamponi a tappeto : ecco quanti sono i contagiati

