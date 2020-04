Consegne a domicilio | la Regione chiarisce | “La sera aperti anche pub | vinerie e

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCon riferimento all’Ordinanza n.39 del 25/04/2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e produttive – Attività edilizia. – Approvazione protocollo di sicurezza – Parziale modifica delle Ordinanze n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020- Attività motoria all’aperto), si forniscono i seguenti chiarimenti: – in ordine al punto 3.del dispositivo, relativo alle attività e ai servizi di ristorazione, approvato a parziale modifica delle disposizioni di cui ...