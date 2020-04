Conflitto tra aggiudicatario e domanda trascritta successivamente all' ipoteca

Leggi su studiocataldi

(Di martedì 28 aprile 2020) Ipotesi ditrae trascrizione digiudizialeQuando sorge iltra aggiudicazione e trascrizioneCome va risolto il?La normativa per risolvere iltrae trascrizione dellaLe posizioni della dottrinaIpotesi ditrae trascrizione digiudizialeTorna su In merito all'aggiudicazione di un immobileto gravato da trascrizione digiudiziale, possiamo analizzare un caso interessante che fa sorgere un quesito di importante rilievo giuridico. Ecco la vicenda: in un primo momento viene iscrittasu un immobile a favore di un creditore;in un secondo momento, l'immobileto viene gravato da trascrizione digiudiziale – ad esempio rivendica, simulazi...