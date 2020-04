Con il nuovo Dpcm si può fare sport | ma a patto di non divertirsi

(Di martedì 28 aprile 2020) Man mano che procede l’impresa collettiva della traduzione in italiano delsulla fase 2, fra le righe affiorano qua e là sottintesi che rivelano lo spirito delle settanta pagine di testo. Ad esempio, nel punto f del comma 1 dell’articolo 1 è scritto che sono consentite le attivitàive o mo

Corriere : Il nuovo ponte di Genova illuminato con il tricolore. Oggi la posa dell’ultima campata - RaiCultura : 86 lezioni in 43 puntate con più di venti maestri d’eccellenza: un “mosaico didattico” ordinato da @EdoardoCamurri… - CremoniniCesare : Il nuovo video di #GiovaneStupida!! Grazie a tutte le persone che hanno lavorato con grande passione in queste sett… - Rebus1234562 : RT @tuononnopirata: Hanno redatto una nuova autocertificazione conseguente al nuovo DPCM con la motivazione visita ai congiunti . Vi agevol… - amiciweb : RT @jsbpublishing: La nostra @_IdaElena_ raggiunge le 40.000 views su @YouTube con il suo nuovo singolo 'Vicini d'Oceano!' ???? Guardalo qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Con nuovo

Il Fatto Quotidiano

Ma come? Vediamo nello specifico cosa si potrà fare durante questo periodo di transizione. In Sardegna, con un unico nuovo decesso e solo tre nuovi contagiati, la voglia di cominciare a poter fare una ...Quanto durerà la fase 2 in Italia, qual è la nuova autocertificazione e quado inizierà la fase 3. Domande e risposte. Il nuovo decreto firmato da Conte fa entrare l’Italia nella fase 2 dal prossimo 4 ...