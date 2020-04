Coldiretti: sos agriturismi, ripartenza immediata (Di martedì 28 aprile 2020) Roma – “Sos agriturismi nel Lazio, che conta circa 1280 strutture e oltre 15 mila posti letto”. A lanciare un grido di allarme per un settore “fortemente penalizzato da questa emergenza sanitaria, che ne ha determinato la chiusura da marzo”, e’ la Coldiretti Lazio. In una lettera inviata alla Regione, Coldiretti Lazio, “traccia le criticita’ e indica quelle che sono le strategie di intervento, che vanno dalla liquidita’ immediata, al taglio dell’Iva al 4%, con una serie di agevolazioni fiscali e voucher per i turisti”. Un rilancio che passa “anche attraverso la semplificazione, la consegna a domicilio e la ristorazione da asporto. Senza dimenticare i piu’ piccoli, per loro sono state studiate fattorie didattiche e agri asili. Utili anche per i genitori che torneranno al lavoro”. “Gli agriturismi ... Leggi su romadailynews Coldiretti : spesa sospesa in dono a Bambin Gesù

Coronavirus - Coldiretti : “L’industria alimentare garantisce gli approvvigionamenti sugli scaffali - ma è SOS manodopera nei campi”

Coronavirus - Coldiretti : Sos manodopera nei campi - sportello online. Nasce Jobincountry (Di martedì 28 aprile 2020) Roma – “Sosnel Lazio, che conta circa 1280 strutture e oltre 15 mila posti letto”. A lanciare un grido di allarme per un settore “fortemente penalizzato da questa emergenza sanitaria, che ne ha determinato la chiusura da marzo”, e’ laLazio. In una lettera inviata alla Regione,Lazio, “traccia le criticita’ e indica quelle che sono le strategie di intervento, che vanno dalla liquidita’, al taglio dell’Iva al 4%, con una serie di agevolazioni fiscali e voucher per i turisti”. Un rilancio che passa “anche attraverso la semplificazione, la consegna a domicilio e la ristorazione da asporto. Senza dimenticare i piu’ piccoli, per loro sono state studiate fattorie didattiche e agri asili. Utili anche per i genitori che torneranno al lavoro”. “Gli...

ilgiornaledv : Coronavirus. Coldiretti Verona, SOS animali dei circhi. Oggi la prima consegna a Elvio Togni... - QuiMesagne : Maltempo, Coldiretti Puglia: SOS api sotto stress, -80% raccolta miele per ciliegi gelati - valeriopozzi : RT @coldiretti: #coronavirus, Coldiretti: in controtendenza rispetto all’andamento generale con l’aumento record del 7,5% del fatturato, l’… - CandelliAngelo : Maltempo, Coldiretti Puglia: SOS api sotto stress, -80% raccolta miele per ciliegi gelati - Canale189 : Maltempo, Coldiretti Puglia: SOS api sotto stress, -80% raccolta miele per ciliegi gelati -