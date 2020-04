Clizia Incorvaia difende la storia con Paolo Ciavarro e lancia una frecciata a Costantino

Leggi su blogo

(Di martedì 28 aprile 2020), la loro relazione nata sotto le telecamere del Grande Fratello VIP hanno acceso i riflettori su diverse questioni riguardo il loro amore: primo fra tutti la veridicità dei loro sentimenti, più volte manifestati e confermati in diverse interviste, comprese le ospitate in collegamento a Live non è la d'Urso.In un'intervista a Superguida TVtorna sul fidanzamento consottolineando i pregi del figlio dell'attore Massimo e dell'attrice Eleonora Giorgi: Mi ha colpito il suo essere diverso. E' un uomo d'altri tempi e per me è un principe. Ha un'eleganza innata e ha un forte senso dello humour. Ha saputo flirtare con me e ogni carezza aveva un determinato peso. Ci abbiamo messo un mese prima di darci un bacio.parla la mia stessa lingua e non era scontato. Si è preso un pacchetto importante. E' ...