Ciclismo | il mito di Franco Ballerini | fenomeno della Roubaix e poi ancor più vincente da

Il 7 febbraio 2010 ha segnato una delle pagine più tristi della storia del Ciclismo. Sono già passati dieci lunghi anni da quella tragica domenica d'inverno dove, in occasione del Rally Ronde di Larciano, perse la vita il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Franco Ballerini; da sempre appassionato di motori e navigatore del pilota Alessandro Ciardi. Quel giorno il mondo delle due ruote perse una delle persone più belle e pure che abbia mai avuto. Da Maestro della Parigi-Roubaix, da lui conquistata nel 1995 e nel 1998, a indimenticato CT degli azzurri con cui ha conquistato la bellezza di nove medaglie in nove anni, prima di quel maledetto giorno. Il primo dei tre trionfi di Francesco Moser, in maglia iridata, alla Parigi-Roubaix. stregarono subito Franco. Lui, nato nella terra sacra del Ciclismo, la Toscana. Sognatore di quella Classica del ...

Il 7 febbraio 2010 ha segnato una delle pagine più tristi della storia del ciclismo. Sono già passati dieci lunghi anni da quella tragica domenica d’inverno dove, in occasione del Rally Ronde di Larci ...

Il cicloviaggiatore Claude Marthaler è andato alla scoperta di Cuba pedalando e lo ha raccontato nel libro "Hasta la bicicleta siempre!" di Ediciclo Editore ...

