“Chi sputa | sarà ammonito” | la Fifa rivoluziona il calcio Ci si servirà del Var?

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 aprile 2020) Il futuro delè asettico. E chi pensa di tornare alle vecchie abitudini sarà punito. Lo sputo – un tic ormai diventato arte sui campi di– non sarà più tollerato, e per lachi si libera in campo dovrà essere ammonito. Chere a terra sia antigienico, in un momento in cui i protocolli per la ripresa dei campionati diventano dei veri e propri “manuali da guerra chimica“, è un’ovvietà. Ma fa parte di quelle abitudini radicate nello sport in difficili da modificare, figurarsi da contrastare. Gli esperti interpellati dal Telegraph, tra cui Michel D’Hooghe, presidente del Comitato medico della, avvertono: gli sputi sono il male, devono essere vietati. “È una pratica comune nele non è molto igienica. Quindi, quando ricominciamo a giocare a, penso ...