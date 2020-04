Chi sono gli affetti stabili: nei congiunti i fidanzati sì, ma gli amici? (Di martedì 28 aprile 2020) Chi sono gli affetti stabili di cui tanto si è sentito parlare a partire dalla serata di ieri 27 aprile? C'è ancora molto confusione circa l'interpretazione del termine congiunti, che potranno vedersi, anche se rispettando le norme di distanziamento sociale (evitando chiaramente assembramenti pericolosi) a partire dal 4 maggio, quando entrerà in vigore la Fase 2. In attesa della pubblicazione delle FAQ da parte del Palazzo Chigi che chiariranno definitivamente la vicenda, possiamo analizzare il significato di affetti stabili. Come riportato da 'teamworld.it', generalmente si parla di affetti stabili facendo riferimento a tutte quelle persone con cui abbiamo costruito nel tempo una relazione consolidata. Gli affetti stabili sono, semanticamente parlando, abbraccerebbero anche la sfera dei fidanzati e dei partner in senso ampio. Gli amici possono essere ... Leggi su optimagazine Arcuri - ‘Su mascherine commenti da liberisti da divano. La Germania mostra che i rischi ci sono’

Coronavirus - fase 2 : “Prolungare le tutele per i malati reumatici : troppi rischi - non possono tornare subito a lavoro”

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono Coronavirus, Conte sul rebus congiunti: "Affetti stabili o parenti, non gli amici". Mobilità vietata verso le seconde case la Repubblica Fase 2 senza messe, Don Vitaliano assolve il Governo: «Non condivido la posizione della Cei, anche un prete può usare lo streaming»

Don Vitaliano della Sala, come sa, l'inizio della fase due non coinciderà con la possibilità di tornare a celebrare le messe alla presenza dei fedeli. Per i tecnici, ci sono problemi ineludibili che ( ...

Cannavaro: "All'Inter volevo smettere. Alla Juventus non si gioca, si vince"

In una diretta Instagram con lo youtuber populista Er Faina, Fabio Cannavaro ha parlato del suo addio al Napoli: "Sono andato via troppo presto. La società aveva problemi economici e ricordo ancora og ...

