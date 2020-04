Centri estivi, organizzatori al lavoro. Ma ancora non c’è l’ok (Di martedì 28 aprile 2020) Lo ha confermato anche il presidente Sergio Mattarella, in un videomessaggio rivolto ai bambini e ai ragazzi. «Le scuole di tutto il Paese sono state chiuse e lo rimarranno fino a quando il pericolo non sarà stato eliminato; e non sarà possibile riaprirle in sicurezza». Leggi su vanityfair Fase 2 - il piano per i bambini : centri estivi aperti e parchi con aree gioco individuali

Riapertura scuole - Roma si prepara per luglio : saranno come centri estivi

L’ipotesi delle scuole aperte a luglio come centri estivi (Di martedì 28 aprile 2020) Lo ha confermato anche il presidente Sergio Mattarella, in un videomessaggio rivolto ai bambini e ai ragazzi. «Le scuole di tutto il Paese sono state chiuse e lo rimarranno fino a quando il pericolo non sarà stato eliminato; e non sarà possibile riaprirle in sicurezza».

matteosalvinimi : #Salvini: Vogliamo almeno permettere i centri estivi, i cre, i grest? Se anche i nonni non possono tenere i bimbi p… - matteosalvinimi : Occorre incentivare il part-time per mamme e papà che lo desiderano, occorre sanificare, attrezzare e riaprire a bi… - rtl1025 : ?? 'Stiamo studiando un piano per l'infanzia in cui cerchiamo di affrontare anche il tema dei centri estivi'. Lo ann… - alinatede : @lucianonobili, guarda che mi trovo, subito sotto il tuo tweet! Piantatela coi centri estivi e le messe. E stiamo a… - wimganz : RT @lucianonobili: Le scuole e i centri estivi non si possono riaprire, rischio assembramento. Le messe non si possono celebrare, rischio a… -