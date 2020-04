CEI vs GOVERNO/ Chi ha voluto proibire l’ingresso alle Messe?

AnnalisaChirico : Perché gli italiani non possono andare a messa? Sacrosanto l’appello della Cei. Questo governo non decide, così com… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. #Conte fa finta di riaprire. Analisi… - ilfoglio_it : La corsetta sì, la messa no. E la Cei insorge contro il governo: “Non possiamo accettare di vedere compromesso l’es… - CivitelliSerena : RT @fattoquotidiano: La Cei è entrata in rotta di collisione col governo, accusato di intenzioni liberticide nei confronti del culto religi… - ponyo77 : L’immenso potere temporale ed economico della #chiesa a cui si piega il nostro governo. #conte #statolaico #cei #messe -

CEI GOVERNO Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : CEI GOVERNO