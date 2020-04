Catania, polizia arresta pluripregiudicato dopo un inseguimento (Di martedì 28 aprile 2020) La polizia di Catania ha arrestato un pluripregiudicato, accusato di furto aggravato e ricettazione. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato intercettato dopo un tentativo di rapina in una farmacia del centro, ancora con indosso i guanti in lattice, lo scaldacollo e un capello in lana, utilizzati per travisarsi durante il furto, come hanno confermato le telecamere di videosorveglianza. Il pregiudicato è stato fermato dopo un lungo inseguimento per le vie del centro storico di Catania. (Lapresse) Redazione  Leggi su ilgiornale Catania - tredici agenti di Polizia per calmare l’ira di uomo. Ecco cosa sarebbe accaduto (Di martedì 28 aprile 2020) Ladihato un, accusato di furto aggravato e ricettazione. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato intercettatoun tentativo di rapina in una farmacia del centro, ancora con indosso i guanti in lattice, lo scaldacollo e un capello in lana, utilizzati per travisarsi durante il furto, come hanno confermato le telecamere di videosorveglianza. Il pregiudicato è stato fermatoun lungoper le vie del centro storico di. (Lapresse) Redazione 

