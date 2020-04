Cartellino giallo per chi sputa in campo: FIFA al lavoro per l'introduzione di questa nuova regola (Di martedì 28 aprile 2020) Possibili guai in vista per i giocatori che sputeranno in campo. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese la FIFA starebbe valutando di cambiare il regolamento in materia di sanzioni di gioco e punire con il Cartellino giallo coloro che per l'appunto sputeranno in campo. Il motivo della possibile introduzione di questa nuova regola? L'emergenza Coronavirus. In vista della possibile ripresa dei campionati e delle competizioni internazionali la FIFA è al lavoro per garantire la massima... Leggi su 90min (Di martedì 28 aprile 2020) Possibili guai in vista per i giocatori che sputeranno in. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese lastarebbe valutando di cambiare il regolamento in materia di sanzioni di gioco e punire con ilcoloro che per l'appunto sputeranno in. Il motivo della possibiledinuova regola? L'emergenza Coronavirus. In vista della possibile ripresa dei campionati e delle competizioni internazionali laè alper garantire la massima...

Eurosport_IT : Ammonito chi sputa in campo: la nuova norma contro il #coronavirus aiuta anche il buon costume. - Val88s : RT @CorSport: La #Fifa pensa al cartellino giallo per chi sputa in campo - sportli26181512 : The Telegraph - Fifa, si valuta sanzione per chi sputa in campo: Secondo quanto riporta il 'The Telegraph', celebre… - AndreaKahya : @Gazzetta_it Cartellino giallo? Rosso? Verrà utilizzato il Var? Pagliacciate - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Coronavirus, sputi in campo? La #Fifa pensa al cartellino giallo -