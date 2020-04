Cartabia: “Costituzione bussola nell’emergenza” (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – La Costituzione come bussola nell’emergenza Covid-19 e la fase successiva, la cosiddetta fase 2, e la “leale” collaborazione di tutte le Istituzioni come chiave per affrontare il momento difficile del Paese. Sono i passaggi chiave della relazione della Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, sulle attività della Corte 2019, in cui vengono tracciate le tendenze della giurisprudenza costituzionale. “La piena attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l’attiva, leale collaborazione di tutte le Istituzioni, compresi Parlamento, Governo, Regioni, Giudici. Questa cooperazione è anche la chiave per affrontare l’emergenza”, ha detto Cartabia definendo la Carta la “bussola” per gestire l’emergenza Coronavirus e la fase successiva “affinché l’azione e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – La Costituzione comenell’emergenza Covid-19 e la fase successiva, la cosiddetta fase 2, e la “leale” collaborazione di tutte le Istituzioni come chiave per affrontare il momento difficile del Paese. Sono i passaggi chiave della relazione della Presidente della Corte Costituzionale, Marta, sulle attività della Corte 2019, in cui vengono tracciate le tendenze della giurisprudenza costituzionale. “La piena attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l’attiva, leale collaborazione di tutte le Istituzioni, compresi Parlamento, Governo, Regioni, Giudici. Questa cooperazione è anche la chiave per affrontare l’emergenza”, ha dettodefinendo la Carta la “” per gestire l’emergenza Coronavirus e la fase successiva “affinché l’azione e ...

HuffPostItalia : Marta Cartabia: 'Costituzione bussola nell'emergenza' - DeborahBergamin : Se la maggioranza non vuole dare ascolto alle opposizioni dia ascolto al vero spirito della nostra Costituzione, ch… - repubblica : Cartabia: 'La Costituzione una bussola nell'emergenza. Non c'è diritto speciale per tempi eccezionali' [di LIANA MI… - webgraffiti_it : RT @danielecina: Marta Cartabia: 'Costituzione bussola nell'emergenza' - miaapro : RT @repubblica: Cartabia: 'La Costituzione una bussola nell'emergenza. Non c'è diritto speciale per tempi eccezionali' [di LIANA MILELLA ]… -

Ultime Notizie dalla rete : Cartabia “Costituzione Di Maio contro Conte: contante e obbligo Pos «devastanti», serve vertice. I M5S: non è ultimatum Corriere della Sera