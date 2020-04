Carlotta Mantovan triste e malinconica | il tenero scatto emoziona | ‘mi manca questo’

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 28 aprile 2020)in questi giorni di quarantena sembra. A dimostrale il suo stato d’animo sono gli ultimi scatti postati sui social. Prima una foto insieme alla figlia, dove entrambe si lasciando andare ad un dolce bacio. Poi una seconda immagine del suo cavallo e adesso uno ‘strano’ arcobaleno. Si perchè quella sua foto pubblicata pochi minuti fa molto probabilmente la riporta dietro nel tempo, ricordando il suo caro e amato Fabrizio Frizzi. La conduttrice di Tutta Salute non si arrende e dopo settimane di silenzio è tornata attiva sul proprio profilo Instagram. Questa volta,hato tutti pubblicando un semplice arcobaleno…e la passione per i cavalli Sono ormai due anni che Fabrizio Frizzi non c’è più.continua ad andare avanti per la sua ...