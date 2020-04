Carfagna bacchetta de Magistris | “No a provvedimenti bandiera | evitiamo false speranze”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiQuello della parlamentare e consigliere comunale di Fi, Maraè l’ultimo intervento nel corso del Consiglio comunale telematico tenutosi oggi. “Di fronte a questo scenario il ruolo istituzionale è complicato. Occorre responsabilità, concretezza e pragmaticità per un’azione efficace, per rispondere ai bisogni delle persone” dice la forzista prima di passare, con toni sempre pacati ma decisi, are il primo cittadino. “Chi pensa di utilizzare l’emergenza per fare il Napoleone di turno e di ingaggiare battaglie velleitarie contro l’Europa e i debiti progressi non ha capito il contesto in cui ci troviamo”. Dei giorni scorsi la delibera a firma del sindaco per cancellare il debito ingiusto di Napoli. “A livello locale la sollecitazione che mi sento di rivolgere ...