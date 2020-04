Capraia | quest’anno sarà l’isola senza estate

Leggi su panorama

(Di martedì 28 aprile 2020) «Per ora come Comune abbiamo ricevuto un contributo statale "emergenza Covid-19" di duemila euro. Altri 4.500 li abbiamo ricavati dal nostro bilancio che arriva a un milione di euro. Con questi fondi abbiamo distribuito aiuti per la spesa alle famiglie che hanno maggiori difficoltà. Qui a, in mezzo al Tirreno, siamo da sempre abituati al distanziamento sociale. Ci ha protetti anche dal contagio, visto che fortunatamente non abbiamo avuto nessun caso di coronavirus. Ma così è troppo».Scatti d'autorePreoccupata per la stagione che si va ad aprire Marida Bessi, sindaco da un paio d'anni di uno dei lembi di territorio italiano più lontani da tutto. Venti chilometri quadrati di roccia vulcanica molto più vicina alla Corsica (31 chilometri) che a Livorno (64 chilometri), il porto da cui ci s'imbarca per raggiungerla con tre ore di ...