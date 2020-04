Calciomercato Torino, spesa a Milano: Gagliardini e Bonaventura (Di martedì 28 aprile 2020) Il Torino starebbe pensando di rinforzare la mediana con due innesti di grande qualità: Jack Bonaventura e Roberto Gagliardini Il Torino starebbe pensando a due innesti di grande qualità per il prossimo anno. I dirigenti granata vorrebbero fare shopping a Milano, in casa dei nerazzurri e dei rossoneri. Come riportato da Tuttosport, nel mirino ci sono Gagliardini e Bonaventura. Bonaventura è a scadenza di contratto e potrebbe decidersi di accasarsi in granata: su di lui anche la Lazio e l’Atalanta. Gagliardini invece non è ufficialmente in vendita, ma di certo non è incedibile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato - valzer di nomi per l’Inter. Tutte le soluzioni di Torino e Sampdoria

Calciomercato Juventus - Costa infelice a Torino : si è offerto ad un top club

Jorginho alla Juventus?/ Calciomercato - la crescita di Gilmour può spingerlo a Torino (Di martedì 28 aprile 2020) Ilstarebbe pensando di rinforzare la mediana con due innesti di grande qualità: Jacke RobertoIlstarebbe pensando a due innesti di grande qualità per il prossimo anno. I dirigenti granata vorrebbero fare shopping a, in casa dei nerazzurri e dei rossoneri. Come riportato da Tuttosport, nel mirino ci sonoè a scadenza di contratto e potrebbe decidersi di accasarsi in granata: su di lui anche la Lazio e l’Atalanta.invece non è ufficialmente in vendita, ma di certo non è incedibile. Leggi su Calcionews24.com

toropuntoit : #Calciomercato - #Toro, tante trattative in ballo con #Raiola - infoitsport : Calciomercato Milan – Bonaventura, priorità Atalanta con Torino sullo sfondo - ClaSallu : RT @Paolo_Bargiggia: Questo articolo, scritto in punta di ironia dimostra che Governo di CAPRE abbiamo! @GiuseppeConteIT @steagresti Cari… - Antico_Egitto : Giallo Ronaldo, dal Portogallo: 'Torna domani, anzi no'. La ricostruzione - - steagresti : RT @cmdotcom: Cari calciatori, ci vediamo lunedì mattina al parco per un bell'allenamento: a Torino, Milano e Roma, ecco dove… [@steagresti… -