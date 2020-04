Calciomercato Napoli | tanti dubbi per Mertens sul rinnovo | le ultime

gazz_rossonera : Calciomercato Napoli – Rinnovo Callejon, la rivelazione dell’agente - enzolampard : L’#Inter ha superato il #Napoli per il difensore del #Verona #Kumbulla, si stringe per assicurarsi le prestazioni d… - Fprime86 : RT @SkySport: Di Natale: 'Il no alla Juve fu una scelta di cuore. Il Napoli sarebbe stato un peso' - sportli26181512 : Napoli, il rinnovo di Mertens passa da una squadra competitiva: Scrive Gazzetta: 'Come se le parti avessero approfi… - CalcioMercatoNA : Napoli, Aurelio De Laurentiis compra all’asta la maglia di Dries Mertens per 15.000 Euro -

Calciomercato Napoli Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Calciomercato Napoli