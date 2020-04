Calciomercato Napoli | Dries Mertens avrebbe apprezzato l’offerta della Roma”

Leggi su calciomercato.napoli

(Di martedì 28 aprile 2020) Il giornalista esperto diFabio Santini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato delnel corsotrasmissione Il Processo, in onda su 7 Gold. “Suc’è l’Inter che, in questo periodo, è letteralmente scatenata sul mercato. La Roma, tuttavia, almeno in questo momento, sembra in pole per il calciatore. Il club giallorosso ha offerto al giocatore un contratto di tre anni a 3,5 milioni di Euro più bonus. La reazione del belga?hal’offerta, ci sta pensando”. “Arkadiusz Milik piace alla Juventus e a Sarri, ma al momento non è una prima scelta. Kean piace al, Gennaro Gattuso ha dato il suo assenso all’affare. Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, è interessato a due calciatori ...