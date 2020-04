Calcio, Vincenzo Spadafora: “Prudenza per lasciare uno spiraglio alla ripresa della Serie A. In alternativa fermiamo tutto come in Francia” (Di martedì 28 aprile 2020) Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha voluto chiarire alcuni concetti importanti legati alla possibile ripartenza della Serie A di Calcio in un video messaggio pubblicato su Facebook. “La prudenza che stiamo avendo sul Calcio è quello che lascia ancora uno spiraglio alla ripresa del campionato. È l’unico appiglio per cercare di riprendere il campionato. L’alternativa è fare come la Francia e dire che il Calcio oggi si ferma qui. Tutto dipende dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria e dalla nostra capacita di rispettare le regole. Ringrazio il presidente Figc, Gravina, che oggi ha smentito le illazioni di qualcuno della Lega di Serie A che aveva detto che c’era stato un accordo sulla data di ripresa del campionato. Nulla di più falso, è il solito vizietto di qualche presidente, ma penso davvero di ... Leggi su oasport Paolo Condò sottolinea : “Il Ministro Vincenzo Spadafora ha divaricato le posizioni tra il calcio di Serie A e il resto dello sport”

Calcio - Vincenzo Spadafora : “Per la ripresa degli allenamenti servono protocolli di sicurezza rigidi”

"Non vedo la ripresa del calcio". Serie A - la doccia gelata da Vincenzo Spadafora (Di martedì 28 aprile 2020) Il ministro dello Sportha voluto chiarire alcuni concetti importanti legatipossibile ripartenzaA diin un video messaggio pubblicato su Facebook. “La prudenza che stiamo avendo sulè quello che lascia ancora unodel campionato. È l’unico appiglio per cercare di riprendere il campionato. L’alternativa è fare come la Francia e dire che iloggi si ferma qui. Tutto dipende dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria e dnostra capacita di rispettare le regole. Ringrazio il presidente Figc, Gravina, che oggi ha smentito le illazioni di qualcunoLega diA che aveva detto che c’era stato un accordo sulla data didel campionato. Nulla di più falso, è il solito vizietto di qualche presidente, ma penso davvero di ...

OA_Sport : Calcio, Vincenzo Spadafora: “Prudenza per lasciare uno spiraglio alla ripresa della Serie A. In alternativa fermiam… - sportli26181512 : Coronavirus, Vincenzo Spadafora: 'Prudenza è unico spiraglio per la ripartenza del calcio': Il ministro dello Sport… - FansCalcio : Coronavirus, Vincenzo Spadafora: ‘Prudenza è unico spiraglio per la ripartenza del calcio’ - sportli26181512 : Spadafora: 'L'unica speranza per la ripresa del campionato è la prudenza': Vincenzo Spadafora, ministro per le poli… - sportli26181512 : In attesa dell'incontro con Spadafora: giovedì riunione fra Gravina e componenti del calcio: Nei prossimi giorni, c… -