Calcio | sospeso definitivamente il campionato in Argentina per l’emergenza sanitaria

Leggi su oasport

(Di martedì 28 aprile 2020) In Italia il tema è ancora in discussione. Ci si riferisce al possibile ritorno in campo dei calciatori deldi Serie A per completare la propria stagione. Il 2 agosto è il termine stabilito dall’Uefa per la conclusione e potrebbe essere il 13-14 giugno il weekend per riprendere le attività. Le perplessità però non mancano soprattutto perché l’emergenzaè tutt’altro che un ricordo e i rischi per gli atleti non sono di poco conto. In Belgio e Olanda hanno dichiarato chiuso il torneo nazionale e lo stesso è accaduto in. In un’intervista concessa all’emittente Tnt Sports, il presidente della Feder(Afa) Claudio ‘Chiqui’ Tapia ha dichiarato che: “Tutti i campionati sono finiti e questa decisione sarà ratificata nelle prossime ore dal comitato ...