Calcio, la Ligue 1 si ferma fino ad agosto! Campionato francese sospeso, si recupera in autunno? Scenari innovativi (Di martedì 28 aprile 2020) La Ligue 1 non tornerà in campo almeno fino ad agosto. Il massimo Campionato francese di Calcio resterà fermo ancora a lungo come ha comunicato il Governo transalpino: si è data priorità alle attività produttive del Paese e si è fermato l’universo del pallone perché, come ha comunicato il premier Edouard Philippe, ci sono troppi rischi legati alla mobilità delle persone. Le squadre pensavano di tornare a giocare il prossimo 17 giugno ma a questo punto devono inventarsi un nuovo calendario. Potrebbe prendere corpo l’idea già lanciata dai Presidenti di PSG, Lione, Nizza: disputare i dieci turni mancanti tra settembre e dicembre, poi ripartire con il nuovo Campionato a gennaio e giocare seguendo l’anno solare almeno fino ai Mondiali 2022 che si disputeranno in inverno in Qatar. CLICCA QUI PER TUTTE LE ... Leggi su oasport L’Equipe : il governo francese verso il no al calcio - la Ligue1 tornerà ad agosto?

Calcio - quando ricominciano i campionati esteri? Bundesliga verso il 9 maggio; le ipotesi per Liga - Premier League e Ligue1

