Calcio, Francesco Acerbi contro il nuovo decreto: “Perchè ci si può allenare nei parchi e non nel centro sportivo?” (Di martedì 28 aprile 2020) Continua serrato il dibattito sulla ripartenza, o meno, del campionato di Serie A. Da un lato squadre e giocatori stanno mordendo il freno per poter tornare in campo e concludere la stagione 2020. Dall’altro il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che preferisce andare con estrema cautela da questo punto di vista per evitare rischi inevitabili. L’ultimo DPCM ha aumentato, se possibile, la frattura tra i due mondi. La possibilità di tornare ad allenarsi in maniera autonoma e solitaria ha fatto porre alcune domande agli addetti ai lavori, tra questi anche Francesco Acerbi della Lazio. Il difensore bianco-celeste e della Nazionale ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “Sul discorso della ripresa del campionato non voglio entrare nel merito, attendiamo le decisioni che saranno prese. È giusto che venga valutato tutto e che ci siano tutte le ... Leggi su oasport Calcio - Francesco Ghirelli : “Bisogna imparare ad ascoltare le parole di Rezza”

Calcio - Francesco Totti sulla ripresa del campionato : "Non serve giocare in queste condizioni - pensiamo prima alla salute"

Francesco Acerbi, Calcio: "Perchè ci si può allenare nei parchi e non nel centro sportivo? Non ha senso"

