Cagliari | Giulini | «Favorevoli alla ripartenza | ma ad alcune condizioni»

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 28 aprile 2020) Non ci sono ancora certezze sulla possibiledel calcio, ma chi è favorevole all’idea ritiene sia importante muoversi in tempi brevi anche per motivi economici. A esprimere senza mezzi termini in questi giorni la propria posizione c’è stata la Lazio, ma anche in casa, seppure con toni più moderati, l’idea sarebbe la stessa, … L'articolo: «, ma ad» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.