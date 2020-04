Brasile, ok a inchiesta su Presidente Bolsonaro (Di martedì 28 aprile 2020) La Corte Suprema del Brasile ha detto di sì all’autorizzazione di un’inchiesta sul Presidente Jair Bolsonaro. La decisione derivata dallo scontro tra lo stesso Presidente con l‘ex ministro della Giustizia, Sergio Moro, che nei giorni scorsi si è dimesso dopo aver accusato il Presidente Bolsonaro di “interferenza politica” a fronte della decisione, di quest’ultimo, di procedere con il licenziamento del capo della polizia federale Mauricio Valeixo. Brasile, ok a inchiesta su Presidente Bolsonaro: 60 giorni per le indagini Stando alla Corte Suprema, che si è espressa su una richiesta della procura generale, le indagini sul conto di Jair Bolsonaro dovranno terminare entro 60 giorni. aggiornamento ore 2.41 Sergio Moro era, come noto, una delle figure più centrali dell’amministrazione di Bolsonaro e la sua fama era ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 aprile 2020) La Corte Suprema delha detto di sì all’autorizzazione di un’sulJair. La decisione derivata dallo scontro tra lo stessocon l‘ex ministro della Giustizia, Sergio Moro, che nei giorni scorsi si è dimesso dopo aver accusato ildi “interferenza politica” a fronte della decisione, di quest’ultimo, di procedere con il licenziamento del capo della polizia federale Mauricio Valeixo., ok asu: 60 giorni per le indagini Stando alla Corte Suprema, che si è espressa su una richiesta della procura generale, le indagini sul conto di Jairdovranno terminare entro 60 giorni. aggiornamento ore 2.41 Sergio Moro era, come noto, una delle figure più centrali dell’amministrazione die la sua fama era ...

