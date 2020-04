Brasile, dopo il ministro della Salute Bolsonaro perde anche quello della Giustizia. E rischia l’isolamento (Di martedì 28 aprile 2020) anche Sérgio Moro è andato: ha rassegnato le dimissioni dopo la rimozione del capo della Polizia Federale Maurício Leite Valeixo, ordinata dal presidente senza consultarlo, un rospo che l’ex ministro di Giustizia non ha mandato giù. Oltre a questo sgarbo, Moro lamenta il fatto che Jair Bolsonaro lo abbia tartassato più volte per mettere dentro l’Intelligence un uomo di sua fiducia, dal quale ottenere informazioni riservate. Una spia insomma. Un’interferenza che Moro ha rifiutato e che ora viene a galla. Alla decisione del siluramento di Valeixo, avrebbero contribuito anche le indagini dell’ex direttore sull’operato del figlio maggiore del presidente, Flávio. Intanto Bolsonaro cerca affannosamente di procacciarsi consensi all’interno del Parlamento. Con qualsiasi mezzo. Manovre di regime a suon di incarichi Che ... Leggi su ilfattoquotidiano Brasile - il ministro della Giustizia Moro si dimette dopo l’esonero del direttore della polizia federale. Proteste contro Bolsonaro

Brasile : calciatore 22enne muore dopo sessione di fisioterapia

Brasile - donna incinta affetta da Coronavirus muore dopo il cesareo : salvo il bambino (Di martedì 28 aprile 2020)Sérgio Moro è andato: ha rassegnato le dimissionila rimozione del capoPolizia Federale Maurício Leite Valeixo, ordinata dal presidente senza consultarlo, un rospo che l’exdinon ha mandato giù. Oltre a questo sgarbo, Moro lamenta il fatto che Jairlo abbia tartassato più volte per mettere dentro l’Intelligence un uomo di sua fiducia, dal quale ottenere informazioni riservate. Una spia insomma. Un’interferenza che Moro ha rifiutato e che ora viene a galla. Alla decisione del siluramento di Valeixo, avrebbero contribuitole indagini dell’ex direttore sull’operato del figlio maggiore del presidente, Flávio. Intantocerca affannosamente di procacciarsi consensi all’interno del Parlamento. Con qualsiasi mezzo. Manovre di regime a suon di incarichi Che ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: I GRATTACAPI DI #BOLSONARO 'Il presidente che aveva fatto della legalità la sua bandiera oggi è costretto a oliare i suoi… - ilfattoblog : I GRATTACAPI DI #BOLSONARO 'Il presidente che aveva fatto della legalità la sua bandiera oggi è costretto a oliare… - ilfattoblog : Brasile, dopo il ministro della Salute Bolsonaro perde anche quello della Giustizia. E rischia l’isolamento - latrapperina : no raga ho appena visto un tik tok di una tizia americana che vive in Brasile e si lamenta di un paio di cosette ma… - travan28 : @Diffidato_ ...Battisti e' in galera in Sardegna e di lui se ne e' parlato ampiamente ai tempi della sua cattura in… -