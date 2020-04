Borsa elettrica, prezzi dell’energia in aumento (GME) (Di martedì 28 aprile 2020) (TeleBorsa) – Cresce il prezzo dell’elettricità alla Borsa elettrica, nella settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 aprile. Il prezzo medio di acquisto è salito a 25,87 euro/MWh in aumento di 2,12 euro (+8,9%) rispetto a quello della settimana precedente. E’ quanto emerge dai consueti dati settimanali pubblicati dal Gestore dei Mercati elettrici (GME), società responsabile in Italia dell’organizzazione e della gestione del mercato elettrico. Sempre secondo le rilevazioni, crescono anche i volumi di energia elettrica scambiati in Borsa, che vedono un incremento del 4,8% a 3,2 milioni di MWh e la liquidità del mercato che si attesta al 73,5% (-1,9 punti percentuali). I prezzi medi di vendita, ovunque in crescita, sono variati tra 25,58 euro a MWh del Nord e 26,26 euro a MWh di Centro Sud, Sud e Sardegna. Leggi su quifinanza Borsa elettrica - prezzi dell’energia a minimi storici (GME)

Energia : borsa elettrica - prezzo -3 - 7% a 39 - 01 euro/mwh (Di martedì 28 aprile 2020) (Tele) – Cresce il prezzo dell’elettricità alla, nella settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 aprile. Il prezzo medio di acquisto è salito a 25,87 euro/MWh indi 2,12 euro (+8,9%) rispetto a quello della settimana precedente. E’ quanto emerge dai consueti dati settimanali pubblicati dal Gestore dei Mercati elettrici (GME), società responsabile in Italia dell’organizzazione e della gestione del mercato elettrico. Sempre secondo le rilevazioni, crescono anche i volumi di energiascambiati in, che vedono un incremento del 4,8% a 3,2 milioni di MWh e la liquidità del mercato che si attesta al 73,5% (-1,9 punti percentuali). Imedi di vendita, ovunque in crescita, sono variati tra 25,58 euro a MWh del Nord e 26,26 euro a MWh di Centro Sud, Sud e Sardegna.

AigetEnergia : RT @Staffetta: Dalla prima pagina - Borsa elettrica, rimbalzo dei volumi: Nella settimana n. 17 dal 20 al 26 aprile una ripresa dei volumi… - Staffetta : Dalla prima pagina - Borsa elettrica, rimbalzo dei volumi: Nella settimana n. 17 dal 20 al 26 aprile una ripresa de… - helionomics : RT @RenatoPesa: In ripresa gli acquisti di energia elettrica in Borsa nell'ultima settima (dal 20 al 26 aprile) sia rispetto a settimana n… - AigetEnergia : RT @RenatoPesa: In ripresa gli acquisti di energia elettrica in Borsa nell'ultima settima (dal 20 al 26 aprile) sia rispetto a settimana n… - RenatoPesa : In ripresa gli acquisti di energia elettrica in Borsa nell'ultima settima (dal 20 al 26 aprile) sia rispetto a set… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa elettrica Borsa elettrica, prezzi dell'energia in aumento (GME) Il Messaggero Borsa elettrica, prezzi dell'energia in aumento (GME)

(Teleborsa) - Cresce il prezzo dell'elettricità alla Borsa elettrica, nella settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 aprile. Il prezzo medio di acquisto è salito a 25,87 euro/MWh in aumento di 2,12 ...

Le borse dell'estate sono a tutto colore, energia pura

Dalle passerelle della Fashion Week SS 20 era arrivata un'indicazione chiara sugli accessori per l'estate: le borse saranno di tanti modelli, purché colorate. Giallo, verde, blu elettrico, rosso, fucs ...

(Teleborsa) - Cresce il prezzo dell'elettricità alla Borsa elettrica, nella settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 aprile. Il prezzo medio di acquisto è salito a 25,87 euro/MWh in aumento di 2,12 ...Dalle passerelle della Fashion Week SS 20 era arrivata un'indicazione chiara sugli accessori per l'estate: le borse saranno di tanti modelli, purché colorate. Giallo, verde, blu elettrico, rosso, fucs ...