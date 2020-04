Bordoni | bene coordinamento Ipa | ampliare screening

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 aprile 2020) Roma – “Dopo aver presentato alla sindaca una nostra proposta in merito al coinvolgimento dell’IPA per unodei dipendenti capitolini, accogliamo con soddisfazione la notizia che l’amministrazione abbia deciso si procedere con i test sierologici agli agenti di polizia e agli impiegati d’anagrafe con la prima somministrazione di 50 test. Nella speranza che Roma Capitale riesca a mettere da parte le dinamiche burocratiche e’ una scelta che dimostra tutta l’importanza di garantire la sicurezza delle condizioni lavorative restituendo certezze ai lavoratori. Per questo ritengo che si debbaquesta possibilita’ mettendo a disposizione i laboratori di analisi dell’IPA per tutelare le migliaia di dipendenti capitolini”. Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide