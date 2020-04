Bonus vacanze 500 euro coronavirus nel Decreto di Aprile 2020 (Di martedì 28 aprile 2020) Il Bonus vacanze 2020 è un voucher da 500 euro sotto forma di detrazione fiscale da spendere per trascorrere le ferie in Italia Fonte PixabayAl momento tutto tace sul fronte vacanze estive. Regna una grande incertezza in particolar modo per quanto concerne il mare, ma la sensazione è che il Governo voglia quanto meno far passare il mese di maggio prima di prendere delle decisioni in merito. Nel frattempo però sta pensando di inserire all’interno del Decreto di Aprile un incentivo denominato Bonus vacanze 2020 per coloro che opteranno per un viaggio in Italia. Si tratta di aiuto al settore turistico da sempre trainante per il Bel Paese, che costerà allo stato tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro. Al tempo stesso è anche un modo per incoraggiare le persone a scegliere la terra natia come meta per le prossime vacanze. Dunque, ... Leggi su chenews Bonus vacanze 2020 : come funzionerà e cosa vuole fare il Governo

La prima rassicurazione arriva dalle Faq del governo: per chi abita vicino al mare è possibile anche farsi un bagno, purché le distanze da percorrere siano minime. Così come è possibile farsi una pass ...

