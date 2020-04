Bonaccini vuole imitare il capo Zingaretti e compra 5 milioni di mascherine fantasma

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 28 aprile 2020) Antonella Aldrighetti Il governatore dell'Emilia ha lo stesso fornitore del Lazio: ma almeno non pagaemulama non paga tutti gli ordinativi. Cinque giorni dopo il via libera della Protezione civile del Lazio alla Eco.tech per la commessa di 7,5dianche l'Emilia Romagna contatta la Srl di Frascati e il 23 marzo ordina i dispositivi di protezione. La regione guidata dal dem Stefanoè molto più parca quanto a numeri e cifre: l'ordinativo è di 24di euro trae tute protettive. La garanzia per tale commessa è un acconto di 2,6(pari al 10,8%). Anche qui, come nel Lazio, delleneanche l'ombra; piuttosto in tempo utile vengono recapitate in sequenza successiva le 200 mila tute: il primo cargo è arrivato giorni fa, il secondo parte stamane da Shanghai. ...