Bologna, Soriano: «Devo tanto a Mihajlovic. Serie A? Bacerò il campo» (Di martedì 28 aprile 2020) Il centrocampista del Bologna Soriano ha parlato del rapporto con il tecnico Mihajlovic e della ripresa della Serie A Il centrocampista del Bologna Roberto Soriano ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport: «Devo tanto a Mihaijlovic. Alla Sampdoria ero una riserva e grazie a lui sono tornato ad essere un giocatore importante. Inizialmente non lo veDevo come una persona con cui instaurare un dialogo costruttivo ma mi sbagliavo di grosso». «Non vedo l’ora che tutto finisca. Quando tornerò a giocare darò un bacio all’erba del campo e sorriderò più spesso, spesso diamo per scontato quello che scontato non è. Occorrerà avere un altro po’ di pazienza e poi torneremo a giocare. Se ho mai giocato a porte chiuse? No e sicuramente se torneremo a giocare così non sarà il massimo, penso comunque che ... Leggi su calcionews24 Bologna - altro rientro per Mihajlovic : Soriano in gruppo (Di martedì 28 aprile 2020) Il centrocampista delha parlato del rapporto con il tecnicoe della ripresa dellaA Il centrocampista delRobertoha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport: «a Mihaijlovic. Alla Sampdoria ero una riserva e grazie a lui sono tornato ad essere un giocatore importante. Inizialmente non lo vecome una persona con cui instaurare un dialogo costruttivo ma mi sbagliavo di grosso». «Non vedo l’ora che tutto finisca. Quando tornerò a giocare darò un bacio all’erba dele sorriderò più spesso, spesso diamo per scontato quello che scontato non è. Occorrerà avere un altro po’ di pazienza e poi torneremo a giocare. Se ho mai giocato a porte chiuse? No e sicuramente se torneremo a giocare così non sarà il massimo, penso comunque che ...

luca_nigro : #Soriano: “Devo moltissimo a #Mihajlovic. Futuro? A #Bologna sto alla grande” #BFC #SerieA - TuttoBolognaWeb : Soriano: 'Il Bologna merita di più, mangiati troppi gol. Mihajlovic? Gli devo tanto' - - Fantacalcio : Bologna, Soriano: 'Torniamo in campo per chi non lavora' - sportface2016 : Futuro #SerieA, così #Soriano - viajandoperdido : Soriano: “Bologna è il futuro. E Mihajlovic sembra un fratello maggiore” -