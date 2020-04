Bollettino Lombardia | conferenza stampa Video diretta | dati coronavirus 28 aprile

LittleMel92 : RT @Open_gol: I casi positivi sono +590 a fronte di +5.053 tamponi, circa la metà rispetto a ieri quando i casi positivi erano cresciuti di… - infoitinterno : Coronavirus, in Lombardia tornano a salire i morti (+124 in 24 ore). Drastico calo di nuovi contagi (-330 rispetto… - infoitinterno : Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti lunedì 27 aprile - infoitinterno : Coronavirus, in Lombardia rallentano i contagi. Il bollettino del 27 aprile - RenatoGianmarco : -

Bollettino Lombardia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bollettino Lombardia