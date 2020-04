Bollettino di oggi 28 aprile coronavirus: oltre 2300 guariti, 382 morti, calano i malati (Di martedì 28 aprile 2020) La Protezione Civile ha diramato il consueto Bollettino con i dati su contagiati, morti, guariti da coronavirus. oggi non c’è stata la conferenza stampa, i numeri vengono diffusi senza le dichiarazioni di Angelo Borrelli: ci sono stati 2.091 nuovi casi nell’ultima giornata. Prosegue il trend positivo, i numeri sono in calo da ormai tre settimane e i dati di oggi martedì 28 aprile lo confermano. Ancora un calo degli ammalati (attualmente positivi), oggi 608 in meno rispetto a ieri: nuovo consistente calo di persone in terapia intensiva e ricoverate in ospedale con sintomi. Stabile il numero di morti rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore sono purtroppo avvenuti 382 decessi che portano il totale a 27.359 dall’inizio dell’emergenza Estremamente positivo il caso dei guariti con ben 2.317 dimessi per un totale di 68.941 persone capaci di ... Leggi su oasport Emergenza Coronavirus : il bollettino di oggi della Protezione Civile

