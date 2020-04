Boca Juniors | la fidanzata di Villa denuncia violenze | “Mi maltratta | sono terrorizzata”

Leggi su tpi

(Di martedì 28 aprile 2020), ladi: “Miterrorizzata” Finisce nella bufera Sebastian, attaccante del, dopo le immagini diffuse sui social dalla sua, Daniela Cortés, cheun possibile caso di violenza domestica. Negli scatti pubblicati su Instagram, infatti, la ragazza appare con le labbra insanguinate, lividi sul volto e ferite alle braccia. Daniela hato pubblicamente il suo compagno, accusandolo di “menti e ripetute minacce“, tanto da aver temuto per la sua stessa vita. “Purtroppo oggi devo farlo – ha scritto la giovane su Instagram – perché non ce la faccio più.stati due anni in cui abbiamo vissuto insieme sofferenze e perdono, aspettando un cambiamento da parte sua che non è mai arrivato. L’emozionante ...