Bill Gates | “Cornavirus | attenzione totale della fondazione”

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 28 aprile 2020) Il fondatore di Microsoft,, si aspetta che la sua fondazione lavori “quasi interamente” sulla pandemia di coronavirus nel prossimo futuro, ha riferito il Financial Times. La& MelindaFoundation ha una dotazione di 40 miliardi di dollari e si è occupata dell’HIV,malaria e dell’eradicazionepolio. Maha detto che la fondazione ha spostato gran parte dell’sul coronavirus. “Questo problema ha l’fondazione“, ha dettoal FT. “Anche il nostro lavoro non legato alla salute, come l’istruzione superiore e la K-12 scuole, è stato completamente spostato per vedere come si facilita l’apprendimento online”. Un portavoceFondazioneha dichiarato in una comunicazione inviata via e-mail a The Verge che la fondazione ...