Berlusconi: "Fase 2 incerta. Mes? Assurdo rinunciarci" (Di martedì 28 aprile 2020) Silvio Berlusconi torna a ribadire la necessità che l’Italia dica sì al Mes (Meccanismo europeo di stabilità) per far fronte all’emergenza coronavirus. Il leader di Forza Italia spiega che sta cercando di far capire agli alleati sovranisti, Lega e Fratelli d'Italia, l'imprescindibilità del fondo salva stati ma che non sarà il Mes a far saltare l’alleanza di centrodestra. Renzi: 'Ultimo Dpcm uno scandalo, il governo calpesta la Costituzione' L’ennesimo attacco all’esecutivo e al premier Giuseppe Conte da parte del leader di Italia Viva arriva con una intervista a Repubblica. Dice Berlusconi a Radio24: "Ne ho parlato con Salvini, lui mi ha spiegato le sue posizioni, io gli ho spiegato invece le ragioni per cui ritengo che sarebbe Assurdo rinunciare a 37 miliardi che ci ... Leggi su blogo Coronavirus - Berlusconi : “Il Governo non mi ha convinto sulla fase 2. Ecco cosa penso”

berlusconi : Il turismo rappresenta il 13% del Pil. In questo momento è fermo: per evitare un disastro, abbiamo chiesto la previ… - berlusconi : La fase 2 mi pare molto confusa, incerta e piena di contraddizioni. Se c’è una cosa che fa male alle persone e alle… - berlusconi : Non mi convince affatto l’impostazione della fase 2, che per ora mi pare molto confusa, incerta e piena di contrad… - MaMaurizi9 : RT @LaVeritaWeb: Perfino Silvio Berlusconi «abbandona» Giuseppi e critica assieme a Cei e alleati il divieto di celebrare con i fedeli dura… - tedpanski : RT @ilmanifesto: CEI O CI FANNO Salvini, Berlusconi e Renzi cavalcano l’attacco dei vescovi contro il governo che ha rimandato la riparten… -