Becoming il documentario su Michelle Obama dal 6 maggio su Netflix (Di martedì 28 aprile 2020) Becoming su Netflix dal 6 maggio il documentario sulla vita di Michelle Obama Come vive un'ex First Lady? come riparte la vita dopo esser stata una tra le donne più famose e potenti al mondo? Becoming, il documentario in arrivo il 6 maggio su Netlfix, ci porta nella vita di Michelle Obama raccontando il periodo del tour dopo l'uscita del suo libro, grazie allo sguardo di Nadia Hallgren regista del film documentario. Di che parla Becoming? Becoming è uno sguardo intimo nella vita dell'ex First Lady Michelle Obama durante un momento di profondo cambiamento, non solo a livello personale, ma anche per il paese per il quale lei e suo marito hanno reso un servizio di grande impatto per otto anni, all'interno della Casa Bianca. Il film offre uno sguardo raro e ravvicinato sulla sua vita, portando gli spettatori dietro le quinte mentre Michelle ...

