«Becoming» | così gli Obama ritornano su Netflix

(Di martedì 28 aprile 2020) Il documentario è stato descritto come «uno sguardo intimo nella vita dell’ex First Lady Michelle Obama, nel corso di un momento di profondo cambiamento non solo per la sua vita privata, ma per il Paese che per otto anni ha visto lei e suo marito alla Casa Bianca». Becoming, realizzato dalla regista Nadia Hallgreen, è stato realizzato perché le nuove generazioni, su Netflix, potessero trarre ispirazione da una storia che l’ex First Lady si è presa la briga di raccontare in ogni dove, in un libro, poi portato a spasso in lungo e in largo, attraverso 34 città e altrettanti appuntamenti. https://www.youtube.com/watch?v=zqVUafhQ4xc&feature=emb_title