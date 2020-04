Beautiful anticipazioni | l’illusione di Liam | l’ordine di Quinn

(Di martedì 28 aprile 2020) Che cosa succederà nelle prossime puntate di? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 29 aprile 2020. Un nuovo episodio della soap ci aspetta su Canale 5 con le ultime news dall’America. Facciamo il punto della situazione: Flo non ha ancora trovato modo di dire a Hope tutto quello che è successo con la piccola Beth. Questo segreto resta ancora tale nonostante la ragazza sembrava essere sul punto di dire tutto a sua cugina. Thomas informato da Sally, ha capito che trae Hope ci sono dei problemi di coppia e decide di insinuarsi tra i due. La Logan si confida con Thomas e le dice che spera chepossa essere di nuovo felice ma al fianco di una donna diversa, una donna che non sia lei.invece organizza una cena per ritrovare unione con sua moglie: non sembra avere nessuna intenzione di ...

In Italia, il lavoro di doppiaggio dei nuovi episodi è ripreso. Com'era ampiamente prevedibile, la produzione dei nuovi episodi di Beautiful, la soap opera in onda tutti i giorni su Canale 5, non è an ...Beautiful, anticipazioni puntata 27 aprile-1 maggio 2020: Hope avvicinata da Thomas che sarà pronto a far leva sui bisogno di Douglas.