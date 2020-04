Beautiful | anticipazioni americane + puntate 4-10 maggio

Leggi su lanostratv

(Di martedì 28 aprile 2020)dal 4 al 10e trame straniere Il momento tanto temuto è arrivato: qualche giorno fa è andata in onda l’ultima puntata inedita dinegli Stati Uniti. Il set disi è dovuto fermare a causa dell’emergenza coronavirus e ancora non si sa quando si potrà ricomiciare a girare. Ledidal 4 al 10svelano che Ridge farà salti di gioia quando scoprirà che Katie ha rifiutato la proposta di matrimonio di Bill. Thomas cerca di approfittare dell’assenza di Liam per conquistare Hope. Zoe e Flo continuano a litigare. Nelle nuovedi, Shauna torna a casa e trova Flo svenuta a terra. La donna vede Zoe e le punta contro una pistola. Flo si riprende e invita la madre a mantenere la calma. Hope chiama Flo per offrirle un lavoro alla Forrester ...