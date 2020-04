Bassano del Grappa, il dramma di Angelo: “Mi hanno abbandonato” (Di martedì 28 aprile 2020) Un ragazzo residente a Bassano del Grappa si trova chiuso in casa da 41 giorni a causa della positività del coinquilino ma non gli è stato fatto un tampone. Una situazione, quella vissuta da Angelo e dai suoi due coinquilini, che ha dell’incredibile. Il giovane si trova chiuso in casa da 41 giorni senza sapere … L'articolo Bassano del Grappa, il dramma di Angelo: “Mi hanno abbandonato” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Bassano Del Grappa – Airsports Montegrappa (Di martedì 28 aprile 2020) Un ragazzo residente adelsi trova chiuso in casa da 41 giorni a causa della positività del coinquilino ma non gli è stato fatto un tampone. Una situazione, quella vissuta dae dai suoi due coinquilini, che ha dell’incredibile. Il giovane si trova chiuso in casa da 41 giorni senza sapere … L'articolodel, ildi: “Miabbandonato” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Un ragazzo residente a Bassano del Grappa si trova chiuso in casa da 41 giorni a causa della positività del coinquilino ma non gli è stato fatto un tampone. Una situazione, quella vissuta da Angelo e ...

Droga in casa pronta da fornire a giovani di Bassano Romano, un arresto

